Menor de 11 años sufrió ataque de grupo de adolescentes mientras paseaba a su mascota

Una ola de indignación se ha desatado en Nueva York tras la brutal agresión que sufrió una niña de 11 años con epilepsia.

El ataque ocurrió el pasado lunes 22 de septiembre en horas de la tarde, cuando la menor fue interceptada y golpeada brutalmente por un grupo de adolescentes mientras paseaba a su perro.

La madre de la víctima, identificada como Eliana García, denunció en Telemundo que "las imágenes son claras" y que ya había reportado a una de las agresoras con anterioridad por golpear a su hija, calificando la situación de "pesadilla".

Aunque el caso ha tenido gran exposición, la familia reclama falta de garantías, pues aseguran que las agresoras siguen el libertad.



Según se puede ver en los videos de cámaras de seguridad, las jóvenes siguieron a la menor hasta una avenida, donde una de ellas comenzó a golpearla en el rostro con el puño. Mientras la niña intentaba desesperadamente cubrirse y proteger a su mascota entre sus brazos, otra de las mujeres la tomó del cabello para tirarla al piso, y una tercera la golpeó en la cabeza.

Durante la agresión, la mascota de la niña resultó herida en una pata, e incluso, según reportes de las autoridades, llegó a ser pateada. A raíz de los golpes, la víctima sufrió una crisis epiléptica y tuvo que ser trasladada de urgencia en ambulancia a un hospital.

Dos personas intervinieron, ayudando a la menor y llevándola a la clínica. "Hay videos, hay fotos. ¿Qué más necesitan para que arresten a las otras niñas, qué más? Esto es una pesadilla, verle la cara a la niña, verle su trauma. Ella me llamó con su cara cubierta de sangre", señaló la madre.

Publicidad

Por su parte, el alcalde de Nueva York se pronunció sobre el caso, confirmando que su equipo está en contacto con la familia.

Este es el video