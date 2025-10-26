Menor de edad denuncia que taxista la robó y atacó mientras iba al colegio

Hay indignación en México luego de conocerse la denuncia de una joven de 16 años que afirma que un taxista la atacó, agredió sexualmente y robó sus pertenencias.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar y reveladas por el medio NMás, se puede observar el momento en que el taxista avanza, se detiene un momento y abre la puerta delantera. Segundos después se ve a la menor de edad tirada en el suelo, con una maleta.

Una vez el vehículo avanza, ella se levanta, camina en sentido contrario y toca la puerta de una casa pidiendo ayuda. Según Marta, la mujer que abrió la puerta de la casa, "tocó muy fuerte. Salí y la vi llorando, la pasé a mi casa y ella me dijo 'Me acaban de asaltar señora, me acaban de asaltar aquí afuera'", relató.

Marta contó que la joven le dijo que el agresor "traía una pistola, me pegó, me manoseó, me quitó mi dinero y mi celular. Le dije que por favor no me quite mi celular porque mi mamá no tiene para comprarme otro".



La mujer también contó que la menor iba al colegio y tenía que realizar una exposición, pues al momento de auxiliarla le dijo que necesitaba su hoja de repaso. "La niña estaba llorando, ya ella no sabía si lloraba o se comía sus lágrimas porque estaba como sin creerlo", contó la mujer, que mencionó que la menor fue a la Policía a interponer una denuncia.

Además, se conoció que el sujeto ya se encuentra bajo custodia de las autoridades, donde deberá responder por las acusaciones de la adolescente. Su captura fue posible gracias a la identificación de la placas del vehículo en el video.

Por su parte, la comunidad del sector pide a las autoridades acciones contundentes para preservar la seguridad del sector, pues denuncian que esta no es la primera vez que suceden casos como estos, por lo que tienen miedo que los menores corran peligro.