Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Muere a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Tatiana Schlossberg relató en la publicación cómo afrontaba la enfermedad y la certeza de un "final cercano", al tiempo que intentaba centrarse en sus hijos.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

