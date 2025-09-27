Muere joven gimnasta de 19 años tras fatal caída mientras estaba entrenando

Un joven gimnasta de 19 años falleció como consecuencia de un accidente durante un entrenamiento ocurrido hace dos semanas, cuando su equipo se preparaba en Rusia para un campeonato mundial que se disputará en octubre, anunció este sábado su federación.

Se trata de Naufal Takdir Al Bari, un prometedor deportista indonesio que sufrió una grave lesión en el cuello tras caer en una colchoneta de espuma luego de haber realizado un ejercicio en la barra fija, explicó el director del gimnasio de Penza (al oeste de Rusia), Oleg Minkarsky, a la agencia de prensa rusa TASS.

El atleta, que soñaba con participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, pasó doce días en cuidados intensivos antes de morir esta semana.

Según la Federación Rusa de Gimnasia, Al Bari asistía a un campo de entrenamiento del equipo nacional cuando intentó realizar una habilidad especialmente compleja en la barra horizontal y aterrizó de forma torpe en un pozo de espuma, lo que provocó la lesión fatal. Pese a los esfuerzos médicos, el joven no logró recuperarse y falleció el jueves.



El joven practicaba una habilidad compleja. Foto: Captura de redes sociales

“Naufal es un joven atleta talentoso y una buena persona”, expresó la presidenta de la Federación de Gimnasia de Indonesia, Ita Yuliati, en un comunicado compartido en Instagram. “La gimnasia indonesia ha perdido a una de sus mejores promesas. Nos duele mucho y enviamos fortaleza a su familia”.

Las autoridades señalaron que el gimnasta se estaba preparando para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se realizará en Yakarta el próximo mes, y que era considerado una de las figuras con mayor proyección para clasificar a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

Desde Rusia, el vicepresidente de la federación, Vasily Titov, envió sus condolencias a sus homólogos indonesios y confirmó que se adelantó una investigación interna. “Se han establecido todas las circunstancias de la lesión. Lamentablemente, el atleta no estaba preparado para ejecutar un acto tan complejo”, declaró a medios locales.