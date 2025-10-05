Mujer denuncia que su hermana acabó con la vida de su hijo: "Todo por una herencia"

En entrevista con Pepe y Chema podcast, Lisbeth Velasco Enríquez habló de los episodios de violencia, manipulación y tragedias familiares que, según su testimonio, tienen como eje central a su propia hermana, a quien describió como "mala" y "maldita".

La raíz del conflicto se remonta a la niñez, cuando Lisbeth experimentó un abuso constante por parte de su hermana, quien llegó a ejercer una manipulación extrema sobre la madre: "Cuando llegaba del trabajo yo empezaba a temblar, cuando mi hermana se acercaba".

La situación de Lisbeth en el hogar empeoró tras el fallecimiento de su padre en 2010. Dijo que a pesar de sus dudas, su madre la convenció de construir en el terreno familiar con manipulaciones como "no te vayas hija, no me dejes sola".

Sin embargo, una vez que Lisbeth invirtió todos sus recursos, la hermana, aprovechando que controlaba las finanzas de la madre, convirtió la casa en un "costal"



En 2020 su hermano, quien sufría esquizofrenia y estaba bajo el cuidado de la hermana, murió tras una pulmonía fulminante. Lisbeth dijo que su hermana se negó a comprarle el tanque de oxígeno, resultando en una muerte "horrible".

Horas más tarde, su madre, quien en sus últimos momentos le había dicho "perdóname hija por lo que te hice", también murió de manera repentina.

Tras las muertes, la hermana, abogada de profesión, tomó el control del terreno. "A partir de hoy yo voy a ser tu mamá. Yo voy a decidir a partir de hoy porque yo desde este momento soy la dueña", comentó que le dijo su hermana.

El 17 de abril de 2021, la violencia escaló a un ataque brutal, donde la hermana y su esposo arrastraron y golpearon a Lisbeth y a sus hijos, quienes eran entonces menores de edad. Este ataque llevó a Lisbeth a presentar una denuncia.

Como respuesta, la hermana amenazó: "Ahora me las va a pagar su maldito hijo, lo voy a denunciar y lo voy a hacer que se arrepienta hasta de haber nacido", y procedió a imputar cargos falsos contra su hijo mayor, según denunció la mujer.

El terror continuó en julio de 2021, cuando la hermana intentó atropellar a su hijo Alexis, de 9 años, con el carro, un evento que causó un daño psicológico "muy severo".

El impacto emocional y legal colapsó la salud de Alexis, quien ingresó más de 60 veces al hospital por ansiedad y asma. Lisbeth relató que el acoso de su tía, que incluso les realizó ritos de santería, provocó que Alexis no pudiera dormir solo por el miedo.

Alexis murió el 10 de noviembre de 2024 a causa de una neumonía atípica, agravada por lo que Lisbeth percibe como negligencia médica. Tras la muerte de su hijo, la hermana, según Lisbeth, "se bufa en las redes sociales de la muerte de mi hijo".

La mujer denunció que tiempo después, encontraron el cráneo de un bebé y una veladora sobre el sillón de Alexis. Posteriormente "entraron dos tipos a golpearnos a mi esposo a mi hijo y a mí y nos dijeron que o no salíamos de ese inmueble o nos iban a matar".