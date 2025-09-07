Mujer dio a luz en plena vía pública y abandonó a su bebé: quedó en video

El pasado 5 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron un macabro hallazgo a las afueras de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

Según los reportes oficiales, un ciclista que transitaba por la vía escuchó el llanto de un bebé y al acercarse, encontró a una recién nacida abandonada y envuelta en una chaqueta.

Inmediatamente, el hombre llamó a la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes llegaron al lugar para prestar la atención a la menor, que rápidamente fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto en que la bebé fue abandonada. En las imágenes se puede ver como la mujer llega al lugar en un carro color gris, baja por la puerta trasera y luego de dar algunos pasos, regresa, se baja la ropa interior y da a luz a la pequeña bebé, en el suelo.

Tras el parto, la mujer recibió papel por parte del conductor del vehículo, luego se limpió, se vistió y subió al carro, el cual se retiró del lugar rápidamente. En el suelo quedó el cuerpo de la pequeña envuelto en solo una cobija, en medio de un charco de sangre.

Una de las imágenes más indignantes y desgarradoras es cuando el carro se aleja y golpea a la bebé, sin embargo no acabó con su vida.

La bebé fue diagnosticada con aproximadamente 25 semanas de gestación y presentaba síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por parto. Fue ingresada al área de trauma de choque de un centro médico, donde se conoció que se encuentra grave, pero estable.

A través de un comunicado oficial, las autoridades confirmaron el trágico suceso: "De inmediato, los uniformados de la SSC se trasladaron a la colonia Industrial, para corroborar la información y al llegar, observaron una chamarra roja con visibles manchas hemáticas, la cual envolvía el pequeño cuerpo de una bebé recién nacida”.

Esta #madrugada un ciclista se convirtió en #héroe tras rescatar un bebé abandonado junto a su placenta en la #GustavoAMadero.



El rescate fue en la avenida #Misterios en su cruce con #Euzkaro donde el #ciclista vio al bebé en la banqueta desnudo sobre su placenta; el nene vive y… pic.twitter.com/AOXSC7AUHN — Enrique Luna (@Enrique_LunaP) September 6, 2025

Este hecho es el tercer caso de abandono de bebés registrado en dicho país en menos de 20 días, generando una profunda preocupación en la población. Por eso las autoridades piden colaboración de los ciudadanos para dar con el paradero de los responsables.