Mujer fue arrestada por robarse los regalos de una boda a la cual no fue invitada

Un hecho se volvió viral en redes sociales en Estados Unidos, luego de que autoridades Misisipi informaran el arresto de Sandra Henson por robar los regalos de una boda. Pese a que a muchos les causó gracia el delito de robar en un matrimonio, las autoridades americanas advirtieron que este es un hecho grave que interrumpe la propiedad privada.

Y es que Henson ya era buscada por este delito en varios estados, como lo son Alabama, Tennessee y Misisipi, además que lo había cometido en un par de ocasiones: "Aparentemente la señorita Henson ha sido arrestada en Alabama, Tennessee y Mississippi por irrumpir en bodas y robar dinero y tarjetas de carteras", dijeron las autoridades.

"Hurto menor, allanamiento de morada y alteración del orden público. Henson era buscada en Alabama y arrestada en una boda en el condado de Pontotoc. Al parecer, la señorita Henson ha sido arrestada en Alabama, Tennessee y Mississippi por irrumpir en una boda y robar dinero y tarjetas de carteras", dijo la oficina del Sheriff en Misisipi.

Asimismo, las autoridades invitaron a no seguir el ejemplo de esta mujer de 56 años. Pese a que ha sido puesta en anterioridad bajo libertad condicional, ella podría enfrentar una condena más severa por la Policía de Estados Unidos.

Al parecer, Henson ya tendría una condena hasta el 2025, pero no se sabe por qué finalmente no cumplió esta condena. Esto luego de que fue atrapada en Alabama, pero no respondió con esto ni se sabe qué condena puede tener ahora.

