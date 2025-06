Mujer perdió su vuelo por segundos y se salvó de morir en el accidente de Air India

Una mujer se salvó de morir en uno de los accidentes aéreos más trágicos en la historia reciente de la India, tras llegar tarde al aeropuerto y perder el vuelo AI171 de Air India con destino a Londres, que se estrelló minutos después de despegar en la ciudad de Ahmedabad, al oeste del país.

El accidente, ocurrido este jueves 12 de junio, dejó un devastador saldo de 268 personas fallecidas, según reportes de la policía del estado de Gujarat. Entre las víctimas se encuentran los 241 pasajeros y un único sobreviviente a bordo del avión, además de 27 personas que se encontraban en tierra, ya que la aeronave impactó contra la residencia estudiantil del BJ Medical College, provocando una gran explosión e incendio.

El ministro del Interior de India, Amit Shah, explicó que la magnitud de la tragedia se debió al incendio posterior al impacto. “El avión transportaba casi 125.000 litros de combustible y, debido a la alta temperatura, no había posibilidad de salvar a nadie”, declaró el funcionario.

Accidente aéreo en India Foto: AFP

En medio del horror, una historia conmovió profundamente a la opinión pública: la de Bhoomi Chauhan, una mujer que no logró abordar el vuelo por haber quedado atrapada en el tráfico de Ahmedabad. Según relató a medios locales, llegó con apenas diez minutos de retraso y no le permitieron embarcar. Minutos después, el avión se estrelló.

“Estoy agradecida con Dios. Mi Ganpati Bappa me salvó”, dijo Chauhan entre lágrimas, visiblemente impactada por lo ocurrido. “Solo por esos diez minutos no pude abordar el vuelo. No sé cómo explicarlo. Estoy temblando. No puedo hablar”, añadió, aún en estado de shock por la tragedia que evitó por cuestión de minutos.