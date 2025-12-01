Mujer pierde las piernas tras ser atropellada por su exnovio: la arrastró más de un kilómetro

La violencia contra la mujer no frena y, cada día, es más común encontrar en redes sociales y medios internacionales casos en los que mujeres son agredidas hasta el punto de perder la vida. Esta vez, el país que vuelve a estremecerse es Brasil, donde una mujer de 30 años, identificada como Taynara Souza Santos, fue atropellada y arrastrada por más de un kilómetro. Según reportó Politiquei Br en su cuenta de X, el responsable habría sido su exnovio.

Por su parte, el medio G1 Globo reveló que la víctima fue atacada luego de salir de un bar. Una cámara de seguridad registró el momento en que la mujer, madre de dos niños de 12 y 7 años, caminaba acompañada de un hombre cuando fue embestida violentamente por un vehículo negro.

Tras el impacto, el sospechoso huyó y arrastró a la mujer por más de un kilómetro por la avenida Marginal Tietê, en São Paulo. El hecho ocurrió el sábado 29 de noviembre en horas de la mañana, mientras ocupantes de otros vehículos grababan la escena en la que la víctima quedó atrapada debajo del carro.

🚨BARBÁRIE | Mulher perde as duas pernas após ser atropelada e arrastada por diversos quilômetros em carro rebaixado conduzido pelo ex-namorado.



Tainara Souza Santos, de 30 anos, foi socorrida para um hospital da zona norte de São Paulo e precisou amputar as duas pernas.

Violencia contra la mujer en Brasil: qué se sabe del caso de Taynara Souza Santos

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue rescatada y trasladada de inmediato al Hospital Municipal Vereador José Storpolli, donde ingresó en estado crítico e intubada. Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas.

Además, tanto El País como Politiquei Br confirmaron que el presunto agresor es Douglas Alves da Silva, de 26 años, señalado como el responsable de atropellar a su exnovia Taynara Souza Santos. Las autoridades brasileñas trabajan en la recolección de pruebas para avanzar en la investigación y determinar si hubo premeditación en el ataque.

O responsável pelo crime já foi devidamente identificado pela Polícia Civil de São Paulo, porém segue foragido.



Segue em anexo as fotos da vítima e autor pic.twitter.com/wH1fLKs7KP — Politiquei Br (@Politiquei_Br) November 30, 2025

Atropelló a su exnovia en São Paulo: quién es el principal sospechoso del ataque

La policía local continúa buscando más evidencias que permitan reconstruir el recorrido del vehículo y confirmar la participación del sospechoso. Mientras tanto, organizaciones de mujeres en Brasil reiteraron su preocupación por el aumento de casos de violencia extrema y exigieron celeridad en el proceso judicial para evitar que este ataque quede en la impunidad.