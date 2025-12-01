En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Mujer se casa con el cuerpo sin vida de su pareja, asesinado por su propia familia

Mujer se casa con el cuerpo sin vida de su pareja, asesinado por su propia familia

En las imágenes difundidas se observa como la joven se aplica en su cabello una sustancia roja como símbolo del matrimonio. Frente a ella, el cuerpo de su pareja, envuelto en un manto blanco.

Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

