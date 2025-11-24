Mujer 'volvió a la vida' dentro de su ataúd: iba a ser cremada

Una escena insólita generó incredulidad entre millones de personas que vieron cómo una mujer “regresó a la vida” antes de ser incinerada, despertando una ola de curiosidad en redes sociales por el particular caso.

Se trata de una mujer de 65 años, en Tailandia, que era transportada para ser incinerada tras haber sido declarada muerta. Sin embargo, el temor se apoderó de los presentes cuando el ataúd comenzó a moverse sin detenerse. Los hechos ocurrieron en el templo budista Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia de Nonthaburi, donde el féretro había sido trasladado en la parte trasera de una camioneta.

En un video difundido por el mismo templo en su cuenta de Facebook, se observa cómo la mujer, cubierta con un paño blanco, realiza leves movimientos con los brazos y la cabeza, desconcertando a la comunidad religiosa y a quienes acompañaban el rito.

Pairat Soodthoop, responsable de asuntos generales y financieros del templo, habló con ABC News y relató que fue un pequeño sonido el que alertó que algo no estaba bien. “Escuchamos un golpe proveniente del ataúd”, explicó. Ante esto, pidió abrirlo y se encontraron con una escena que nadie esperaba: la mujer moviéndose. “La vimos abriendo los ojos y golpeando el lateral del ataúd. Debió de haber estado llamando durante un buen rato”.



Lo más sorprendente es que la mujer, identificada como Chonthirot, llevaba dos años postrada en cama y, según contó su hermano, había dejado de respirar dos días antes, lo que los llevó a asumir su fallecimiento.

🔴 | En Tailandia, una mujer de 65 años despertó en su ataúd minutos antes de ser cremada. Había sido declarada muerta por un coma hipoglucémico. El abad detuvo la ceremonia y la envió al hospital, donde ahora está bajo supervisión médica. pic.twitter.com/W8YSGTb8X9 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 24, 2025

Mujer declarada muerta despierta en ataúd: qué se sabe del caso en Tailandia

Tras el supuesto fallecimiento, el hermano de Chonthirot viajó 500 kilómetros hacia Bangkok para cumplir su último deseo: donar sus órganos. Sin embargo, el hospital rechazó la propuesta al no existir un certificado oficial de defunción, documento indispensable para iniciar cualquier proceso médico de ese tipo.



Hospital rechazó los órganos por falta de certificado: así descubrieron que estaba viva

Luego de la negativa, el hombre se dirigió al templo donde se realizan cremaciones gratuitas, pero allí también fue rechazado por no tener la documentación requerida. Fue en ese momento cuando los golpes dentro del féretro retumbaron en el lugar, revelando que la mujer no estaba muerta. De inmediato fue trasladada al hospital más cercano para verificar su estado de salud y entender qué ocurrió realmente en este inusual caso.

