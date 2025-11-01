Mujer yegua, una DJ que llega a revolucionar la música electrónica

Desde Berlin, Europa, llega un fenómeno que reinventa la música, se trata de HorsegiirL o mujer yegua, quien lleva su casco y antifaz de caballo al escenario, recorriendo clubes europeos y transmitiendo una energía arrolladora.

Su propuesta mezcla nostalgia de los noventa, beats rápidos de happy hardcore y un toque de humor que engancha en cada aplauso, en cada relincho digital que estalla en el sonido.

Esta DJ alemana, artísticamente mitad humana, mitad caballo; llega rompiendo esquemas, pues aparece sobre el escenario con máscara, peluca rubia, estilismo exagerado y un personaje que llama mucho la atención.

Su música combina el eurodance, el hyperpop acelerado y el techno enérgico, que se han convertido en algunos de sus referentes en la reinvención de la música electrónica.



Empezó en 2023, cuando lanzó el tema 'My Barn My Rules' que se volvió viral en redes como TikTok, y ganó atención de medios especializados por su mezcla radical entre lo absurdo y la pista de baile.

Esta emergente influencia del techno afirma que proviene de “Sunshine Farms”, una granja imaginaria, y que fue descubierta por un icónico “Whitney Horseton”.

En una actuación reciente en el festival Sónar, su presentación se describió como un placer culposo, un set en que los asistentes rieron, bailaron y se quedaron boquiabiertos.

La puesta en escena es igual de sorprendente, luces estroboscópicas, proyecciones de caballos trotando y beats que aceleran sin previo aviso.

Su público, a quienes llama 'farmies', tan energéticos como ella, siempre responden a sus espectáculos con brazos en alto, saltos y carcajadas, su estética mezcla lo campestre con lo ingenuo y con lo extremo, lo visual con lo sónico.

En Europa ya es habitual verla en carteles donde la electrónica en un ícono importante, tal como hizo su aparición en la oficina de eventos de Madrid con la fiesta Enigma, donde compartió escena con otros nombres fuertes del techno.

Aunque se desconoce su identidad real, el misterio forma parte de sus shows, teniendo en cuenta que su personaje actúa como espejo, donde la música electrónica contemporánea no teme la extravagancia, la máscara y la metáfora.

HorsegiirL ha cogido fuerza desde sus inicios, presentándose como un nuevo y único estilo, imprimiendo en su imagen exclusividad y originalidad, con nuevas ideas para revolucionar la música a su ritmo.

Además, la artista logró conectar con una generación que busca experiencias distintas, ritmos frenéticos y estética híbrida, lo que lleva al público a disfrutar de su talento, no solo escuchándolo, sino viviéndolo.

Y así se deja llevar por sus fans, quienes relinchan, cantan y bailan al nuevo ritmo, desde el club underground hasta los festivales a gran escala. HorsegiirL hace que la pista sea un establo, y su cabina, el corral.

