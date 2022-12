Mujeres desnudas protestan en contra de Keiko Fujimori en Perú

Las activistas de la plataforma ciudadana "Keiko no Va" y de la coordinadora Mujeres Resistencia dirigieron su protesta contra la bancada del partido Fuerza Popular, de la candidata presidencial Keiko Fujimori, por haber impulsado las sanciones en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.



"Queremos decirle a ella que no nos representa, no somos cómplices de la violencia contra las mujeres, no conciliamos con el crimen organizado", dijo a Efe la portavoz de Mujeres Resistencia, Sandra de la Cruz.

La manifestación busca impedir que el nuevo Código Penal sea aprobado por el Congreso y que las mujeres que abortan tras una violación sexual sean castigadas con 50 jornadas de trabajo comunitario, de acuerdo con la propuesta de la comisión parlamentaria, integrada en su mayoría por legisladores fujimoristas.



Asimismo, el Código Penal crea la figura del aborto imprudente o espontáneo que será castigado con una sanción similar.



La sanción por aborto imprudente podría desalentar a las mujeres que lo sufran de asistir a un centro de salud por el temor de ser denunciadas, según se indicó.



Igualmente, las denuncias por acoso sexual a mujeres no serán admitidas si no existe un testigo, lo cual pone en "grave riesgo" el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, expresaron los colectivos en una nota de prensa.

No obstante, De la Cruz informó que un sector del Parlamento pretendería incluso eliminar el delito de acoso sexual del nuevo Código Penal.



La protesta pretende emplazar a los congresistas de la bancada fujimorista y a la candidata Fujimori a desistir en su propuesta de castigar y sancionar a las mujeres con nuevas y severas penas por abortos como consecuencia de violación sexual, agregaron las manifestantes.

Según cifras de los organizadores, en Perú, 34 de cada 100 mujeres, de entre 10 y 19 años, quedan embarazadas producto de una violación sexual y, de acuerdo al ministerio de Salud, 29 de cada 100 muertes de madres adolescentes están relacionadas con el aborto.



Fujimori, que disputará la segunda ronda presidencial el próximo 5 de junio con Pedro Pablo Kuczynski, se manifestó en contra del aborto en casos de violación porque "el concebido no tiene la culpa" y firmó un compromiso en ese sentido con líderes de iglesias evangélicas en Lima.