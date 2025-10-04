Murió influencer de 23 años durante transmisión en vivo: bajaba de un acantilado

Una tragedia estremeció a cientos de personas que presenciaban en directo la transmisión de un joven escalador, quien perdió la vida tras sufrir una caída mientras descendía de un acantilado.

El momento quedó registrado en redes sociales y generó conmoción entre sus seguidores, que no podían creer lo que veían en tiempo real.

El protagonista era Balin Miller, un reconocido creador de contenido y deportista extremo de 23 años, que documentaba su ascenso por la imponente pared de El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, en California.

Durante cuatro días, el joven había compartido con entusiasmo cada etapa de su escalada por la desafiante ruta Sea of Dreams, de más de 700 metros de altura. Sin embargo, al finalizar la travesía y mientras intentaba recuperar su equipo, ocurrió el fatal accidente.



De acuerdo con una seguidora que presenció el hecho en vivo, Miller ya había alcanzado la cima cuando una de sus mochilas quedó atascada entre las rocas. En su intento por liberarla, perdió el equilibrio y cayó al vacío. “Todo quedó captado en la transmisión en directo”, relató la usuaria en redes sociales.



🇺🇸 | Murió el influencer Balin Miller durante una transmisión en vivo: cayó de un peligroso muro en el Parque Nacional Yosemite. El joven de 23 años se precipitó cuando realizaba una ascensión en solitario con cuerda en la emblemática pared de granito El Capitan, a unos 730 mts pic.twitter.com/QGZIVCEIFc — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 4, 2025

Las autoridades confirmaron que el joven practicaba una técnica conocida como lead rope soloing, en la que el escalador asciende y asegura su propia cuerda sin contar con un compañero. Su hermano, Dylan Miller, explicó que Balin habría superado el alcance de su cuerda durante el descenso, lo que habría provocado la caída mortal.

La familia del influencer confirmó la noticia a través de una publicación de su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien expresó un doloroso mensaje: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. Lo amo tanto. El mundo perdió un alma extraordinaria”.

El suceso se suma a una serie de accidentes fatales ocurridos en Yosemite durante los últimos meses. En junio, un joven de 18 años murió al intentar escalar sin protección, y semanas después, una mujer de 29 perdió la vida tras ser golpeada por una rama en una zona de senderismo. La comunidad de escaladores ha lamentado profundamente la muerte de Miller, recordándolo como un amante de la aventura y un espíritu libre que inspiró a miles de personas.