Murió recolector de basuras tras quedar atrapado en el camión: esto se sabe

Una tragedia conmocionó este fin de semana al municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de que un trabajador de limpieza muriera atrapado por la maquinaria de un camión recolector de basura.

El hecho ocurrió el sábado 22 de noviembre dentro del centro comercial Plaza Arkana, donde el empleado realizaba labores habituales de recolección como parte de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento. El vehículo, diseñado para compactar desechos, terminó convirtiéndose en el elemento que ocasionó el fatal accidente.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por el gobierno municipal, la víctima —quien se desempeñaba como ayudante general— quedó atrapada entre la góndola y la cabina del camión compactador mientras realizaba sus funciones.

Compañeros de trabajo alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la movilización urgente de equipos de emergencia. Al sitio llegaron unidades de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, quienes activaron los protocolos de rescate. Sin embargo, pese a la pronta respuesta, los paramédicos confirmaron que el trabajador había fallecido en el lugar debido a la gravedad del aplastamiento.



Tras la confirmación del deceso, el Gobierno de Cuautitlán Izcalli publicó un comunicado oficial en el que expresó “sus más profundas condolencias” a los familiares y allegados del empleado.

Según la administración municipal, tanto la Presidencia como la Dirección de Servicios Públicos ya establecieron contacto directo con la familia para coordinar las acciones de acompañamiento y apoyo necesarias. El Ayuntamiento también aseguró que se garantizará el cumplimiento de los derechos laborales y de protección previstos.

Mientras avanzan los trámites correspondientes, las autoridades locales no han entregado más información sobre las causas exactas que originaron el accidente. No obstante, el hecho ha generado preocupación en la comunidad y entre los mismos trabajadores del sector público.