En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Murió recolector de basuras tras quedar atrapado en el camión: esto se sabe

Murió recolector de basuras tras quedar atrapado en el camión: esto se sabe

De acuerdo con la investigación, la víctima —quien se desempeñaba como ayudante general— quedó atrapada entre la góndola y la cabina del camión compactador mientras realizaba sus funciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad