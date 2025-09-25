En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Temblor en Colombia
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Netanyahu desvía su vuelo hacia EEUU tras la amenaza de arresto por crímenes de guerra

Netanyahu desvía su vuelo hacia EEUU tras la amenaza de arresto por crímenes de guerra

Este cambio de ruta se produce en un contexto diplomático tenso, tras el reconocimiento del Estado de Palestina por países europeos entre ellos Francia y España y la orden de arresto pendiente.

Netanyahu-AFP.jpg
Ministro Netanyahu
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

El avión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, modificó este jueves su ruta hacia Estados Unidos, donde se celebra la Asamblea General de la ONU, a fin de presuntamente evitar atravesar países que podrían cumplir su orden de arresto por la acusación de crímenes de guerra.

La aeronave, según identificó EFE en la web de rastreo de vuelos Flightradar24, partió esta madrugada del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv con destino a Nueva York.

De acuerdo con la trayectoria registrada, el vuelo sobrevoló brevemente el espacio aéreo de Grecia e Italia, pero evitó por completo el francés y español, alargando el trayecto más de 600 kilómetros.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, preside una reunión del gabinete en la Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa de Israel, en Tel Aviv, el 31 de diciembre de 2023.
Netanyahu
AFP

El diario israelí Haaretz afirmó que esta ruta se toma por primera vez, recalcando que en sus seis viajes previos a Estados Unidos el avión gubernamental había sobrevolado Grecia, Italia y Francia "sin alteraciones".

Este cambio de ruta se produce en un contexto diplomático tenso, tras el reconocimiento del Estado de Palestina por países europeos entre ellos Francia y España y la orden de arresto pendiente.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

También está previsto que Netanyahu visite en este viaje la Casa Blanca y se reúna con el presidente Donald Trump la próxima semana.

Publicidad

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que han muerto más de 65.4000 personas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Benjamin Netanyahu

Conflicto palestino-israelí

Israel

Publicidad

Publicidad

Publicidad