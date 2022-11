Nicolás Maduro confirmó 29 muertos en protestas contra su Gobierno

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las protestas antigubernamentales de las últimas semanas han dejado 29 muertos y 100.000 millones de bolívares en pérdidas materiales (140 millones de dólares) por culpa de "terroristas de la derecha".



"Desde el 6 de abril que arrancó esta ofensiva de asalto del poder convocada por la MUD (alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática) ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha", dijo Maduro desde un acto con obreros chavistas en Caracas.



El presidente indicó que "buena parte de esos asesinos están presos" y otros están siendo buscados.



Hizo especial mención de los casos de los chavistas que han muerto en el marco de manifestaciones a favor y en contra del gobierno y apuntó que estos son "asesinatos" "producto del llamado terrorista y violento de la derecha".



Pidió a "toda Venezuela" a repudiar a los violentos y a ayudarlo a "buscar a los violentos".



"Llamo a la clase obrera a que me apoye a lograr la paz, ayúdenme, apóyenme, que le demos todo el apoyo a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) un aplauso a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana, defensores de la paz y del pueblo", dijo.



Aseguró que estas protestas, entre otros objetivos, tienen como fin detener "la recuperación económica" de Venezuela que asegura, empezó a despegar hace unos tres meses y que estas manifestaciones en contra de su gobierno han dejado "pérdidas económicas de más de 100.000 millones de bolívares".



La cifra de fallecidos que dio el gobernante no coincide con la ofrecida hoy por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que informó que las manifestaciones han dejado 26 muertos más de 450 heridos y más de mil detenidos, de los cuales 65 permanecen privados de libertad.



Asimismo, la fiscal exhortó a los cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial a que revisen la forma en que se llevan a cabo las detenciones, especialmente durante las protestas de los últimos días, para garantizar el debido proceso.



La fiscal remarcó que el debido proceso "es uno de los pocos derechos que no se puede suspender" y por el contrario "se debe garantizar" "incluso en los estados de excepción", como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen de Maduro.



Aseguró que la Fiscalía ha solicitado la libertad plena y medidas cautelares a favor de varios detenidos "por no formar parte de acciones delictivas de algunos hechos" según se refleja en actas policiales.



El escenario de manifestaciones se inició después de que el Supremo venezolano lanzara dos sentencias, que después revirtió parcialmente, que restan competencias al Parlamento de mayoría opositora y limitan la inmunidad de los legisladores.



Los manifestantes piden que se restituya el hilo constitucional, que se convoque a elecciones, se libere a los políticos presos y se abra un canal humanitario para que al país ingresen alimentos y medicinas, entre otras exigencias.