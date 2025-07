No es una amenaza el reconocimiento del estado de Palestina: embajador George Hodgson

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que su país tiene la intención de reconocer al Estado palestino durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre.

La decisión se alinea con anuncios similares de otros dos miembros del G7: Francia, que ha manifestado su intención de reconocer el Estado palestino en la misma fecha, y del Reino Unido, que ha condicionado ese reconocimiento a que Israel adopte medidas concretas, entre ellas, acordar un cese al fuego en Gaza.

Esta postura es excepcional dentro del G7, a pesar de que alrededor de 140 países ya han reconocido a Palestina. Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia.

El embajador enfatizó que lo ocurrido en Gaza, junto con la situación de los rehenes en manos de Hamás, es "completamente inaceptable" debido al "sufrimiento enorme" que se ha visto en los últimos meses.

En ese sentido, señaló que las grandes prioridades para el Reino Unido son la liberación de los rehenes, el acceso humanitario para la población de Gaza, donde hay personas en “condición de hambruna” y, por supuesto, un cese al fuego.

Franja de Gaza Foto: AFP

Hodgson dejó claro que la posible acción del Reino Unido no es una "amenaza", sino un paso hacia una solución duradera:

Publicidad

“No es una amenaza el reconocimiento del estado de Palestina, para nosotros sería un paso hacia una solución duradera al conflicto en la región, una solución de dos estados; un estado palestino reconociendo el derecho inalienable de los palestinos a un estado y, por supuesto, un estado de Israel, un estado seguro viviendo al lado de un estado palestino”, detalló.

El Reino Unido espera que se cumplan las condiciones mencionadas antes de la fecha límite de septiembre, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, la decisión final será el resultado de un análisis propio, donde la postura del Gobierno de Israel será un factor "muy importante".

"Vamos a hacer un análisis de la situación antes de anunciar el reconocimiento de Palestina en septiembre y, en ese análisis, por supuesto, la postura del Gobierno de Israel va a ser un factor muy importante, pero será una análisis nuestro y puramente nuestro”, señaló.

Publicidad

El embajador también hizo una distinción crucial entre Hamás y la autoridad palestina:

“Palestina no es Hamás y no puede ser. Hamás es un grupo terrorista con influencia en Gaza actualmente, pero al mismo lado hay una autoridad palestina legítima y el futuro de Palestina es realmente algo para la autoridad palestina. Y no hay ningún rol para Hamás en eso”, sentenció.

A pesar de las tensiones, el Reino Unido mantiene una relación importante con Israel y ha expresado su apoyo a su derecho a defenderse. Hodgson explicó que, a través de una "solución de dos estados", se puede lograr una paz duradera en la región.