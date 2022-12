No hay colombianos heridos ni fallecidos tras terremoto en México: consulado

Ancizar Silva, cónsul de Colombia en el Distrito Federal, reveló que no hay colombianos heridos ni fallecidos tras terremoto de 7.1 grados en México.



“Hasta el momento no hay un colombiano en las listas de muertos y heridos”, expresó en diálogo con BLU Radio.





El funcionario agregó que los colombianos que tienen familiares en México pueden comunicarse a la línea celular que fue habilitada para tal fin: 5528453988 o enviar un correo electrónicos a: asistencia@cancilleria.gov.co o cmexico@cancilleria.gov.co o en Colombia en el centro de atención al ciudadano a la línea 018000938000



