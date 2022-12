No hay insurrección armada, pero sí focos muy violentos: defensor venezolano

Tarek William Saab, defensor del Pueblo de Venezuela, habló en Mañanas BLU sobre el supuesto ataque con granadas desde un helicóptero al Tribunal Supremo de Justicia en la noche de este martes.



“Me he puesto en contacto con las autoridades competentes y la información que se maneja de manera oficial es que un piloto experto hurtó un helicóptero y luego hizo 15 disparos al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia, luego lanzó cuatro granadas a las instalaciones del TSJ, donde pudo haber causado decenas de víctimas fatales. Afortunadamente no fue así”, mencionó.



Saab condenó este acto y lo calificó como un hecho “criminal”, que merece la atención y que “revela que hay gente actuando de manera impropia para desestabilizar a la República”.



Agregó que dos de las cuatro granadas estallaron causando destrozos en los ventanales del TSJ.



Dijo, además, que el piloto responsable se encuentra prófugo de la justicia y el Gobierno de Venezuela ya emitió una alerta migratoria en su contra para dar con su paradero “cuanto antes”.



Asimismo, invitó a ver este hecho como un evento que invite al diálogo, a la protección de los derechos humanos y a la paz en toda Venezuela.



Frente al hecho de que supuestamente las granadas son de origen colombiano, el defensor del Pueblo del vecino país mencionó que es algo que no le compete a él.



“No voy a opinar cosas que le corresponden a otro referirla. Si son o no de Colombia, no es mi talante como vocero revelarlo. Desconozo la información”, precisó.



Cabe sostener que Miguel Rodríguez Torres, exministro chavista, calificó el hecho como un “burdo montaje”.



"No me convenció el helicóptero en Nada. Videos con muñecos armados que atacan con granadas y ninguna estalla, ataca con balas y nadie es herido. Vuela libremente por Caracas y luego huye y se posa sobre edificio en La Trinidad, para ser visto por todos en vez de estar huyendo y luego desaparece por completo”, sostuvo Rodríguez Torres en un chat enviado a BLU Radio.



Por su parte, Maduro denunció el hecho como un "ataque terrorista" y dijo que forma parte de una "escalada golpista", enmarcada en la "ofensiva insurreccional de factores extremistas de la derecha", como se refiere a la oposición.



"La Fuerza Armada toda la he activado para defender la tranquilidad. Más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han realizado este ataque terrorista", señaló el gobernante.



El estamento militar, al que Maduro confirió gran poder político y económico, le ha jurado "lealtad incondicional".



Horas antes del incidente, el mandatario advirtió que "si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate (...) y lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas".



