No reconozco a Maduro como presidente de Venezuela: coronel José Luis Silva Silva

El coronel José Luis Silva Silva, hasta ahora agregado militar de la embajada de Venezuela en Washington, abandonó su cargo y anunció su respaldo al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien se autoproclamó el pasado miércoles como presidente interino del país.



“Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la fuerza de la Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guiadó”, dijo el coronel.

Además, en una entrevista telefónica con el diario El Nuevo Herald de Miami agregó que en su posición de “agregado de Defensa de Venezuela en los Estados Unidos”, no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela.



Por otro lado, les hizo un llamado a sus compañeros a no “reprimir a los ciudadanos” y aseguró que ya no pueden seguir “soportando a un gobierno que ha traicionado los principios básicos”.

Primera parte de la intervención de Coronel GNB José Luis Silva Dilva, agregado militar de la embajada en Washington quien se puso a la disposición del presidente interino @jguaido pic.twitter.com/UDO41iYenl — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) January 26, 2019