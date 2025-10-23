Nuevo video muestra el momento de escape de ladrones que robaron valiosas joyas del Louvre

La historia del robo de película en el Museo del Louvre, en París, sigue generando asombro en todo el mundo. En las últimas horas, un nuevo video difundido en redes sociales reveló el momento exacto en que los autores del millonario hurto escaparon del icónico museo francés.

En las imágenes, grabadas por un testigo desde la calle, se observa a dos hombres que descienden rápidamente por una escalera mecánica improvisada en la parte trasera de un camión estacionado junto a una de las entradas del Louvre.

Los sospechosos, vestidos con uniformes de mantenimiento, se mueven con evidente nerviosismo mientras cargan varias bolsas, segundos antes de que se activen las alarmas del museo, confirmando que el robo acababa de ser detectado.

De acuerdo con las autoridades, el asalto ocurrió el pasado domingo 19 de octubre. Los ladrones, un grupo de al menos cuatro personas, utilizaron una camioneta equipada con un montacargas robado para ingresar al edificio.



Este es el video del escape de los ladrones

Sale a la luz un nuevo vídeo de los ladrones del Louvre huyendo del museo con las joyas pic.twitter.com/5BjC5v6EQs — EL MUNDO (@elmundoes) October 23, 2025

Dos de ellos subieron hasta un balcón del primer piso, donde perforaron una puerta de vidrio con una radial y rompieron las vitrinas de la Galería de Apolo, una de las zonas más emblemáticas del museo. Allí sustrajeron ocho joyas históricas, pertenecientes a las colecciones de la corona francesa.

La fiscal de París, Laure Beccuau, calificó el robo como “extremadamente espectacular” y confirmó que las piezas sustraídas tienen un valor estimado de 88 millones de euros. Según indicó, la investigación avanza en la identificación de los responsables, aunque por ahora ninguno ha sido capturado.

Testigos aseguran que los delincuentes huyeron en motocicletas, mezclándose entre los turistas que aguardaban para ingresar al recinto.

Mientras el Louvre intenta reforzar sus protocolos de seguridad, las autoridades francesas continúan rastreando las joyas desaparecidas, en uno de los robos de arte más audaces de los últimos años.