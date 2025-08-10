Publicidad

Mundo  / Papa León XIV pide a gobernantes que "sean conscientes del impacto de sus decisiones"

Papa León XIV pide a gobernantes que "sean conscientes del impacto de sus decisiones"

El Papa León XIV pidió a gobernantes pensar en la paz y en los más vulnerables, recordando Hiroshima y Nagasaki y celebrando la paz entre Armenia y Azerbaiyán.

Papa León XIV lamenta tragedia en Texas y reza por las víctimas de las inundaciones
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 10, 2025 07:36 a. m.

El papa León XVI pidió a los responsables del mundo que sean "conscientes de su responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones en las poblaciones, sin ignorar las necesidades de los más vulnerables ni el deseo universal de paz", en un llamamiento tras el rezo dominical del ángelus en la plaza de San Pedro.

"Queridos hermanos y hermanas, sigamos orando por el fin de la guerra", dijo el pontífice estadounidense asomado a la ventana del palacio pontificio ante cientos de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Recordó que en estos días la conmemoración del 80 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki "ha reavivado en todo el mundo el necesario rechazo a la guerra como medio para resolver conflictos".

Papa León XIV pide ver al prójimo con compasión
Papa León XIV.
Foto: AFP

Y agregó: "Quienes toman las decisiones deben ser siempre conscientes de su responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones en las poblaciones, sin ignorar las necesidades de los más vulnerables ni el anhelo universal de paz".

Al respecto, felicitó a Armenia y Azerbaiyán por la reciente declaración de paz y deseó que "este evento contribuya a una paz estable y duradera en el Cáucaso".

Durante su reflexión antes del ángelus, León XIV se encomendó a la María para que "nos ayude a ser, en un mundo marcado por tantas divisiones, centinelas de la misericordia y de la paz, como nos enseñó San Juan Pablo II y como nos mostraron de manera tan hermosa los jóvenes que vinieron a Roma para el Jubileo".

