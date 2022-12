Papa sellará en Suecia su reconciliación con protestantes luteranos

El papa Francisco emprende el lunes un viaje de dos días a Suecia con ocasión de las conmemoraciones organizadas por los 500 años de la reforma de Martin Lutero que causó un cisma en la Iglesia católica, un gesto histórico de reconciliación con los protestantes.



La visita del papa argentino estará marcada por su asistencia a una ceremonia conjunta en la ciudad de Lund, al sur de Suecia, para conmemorar la reforma impulsada por Lutero, el fundador de la iglesia protestante y cuyas críticas al comercio de bulas e indulgencias le valieron la excomunión en 1520.



El cisma generado por Lutero, considerado un hereje desde 1518 tras negar la autoridad papal, dio lugar a masacres y guerras atroces y desarrolló un odio tenaz entre las dos comunidades cristianas que prosiguió por siglos.



Con el viaje del papa argentino se dejan de lado las controversias doctrinales y se destacan más los avances alcanzados gracias al diálogo iniciado a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965), que llamaba al respeto mutuo.



"No todos los días un papa conmemora a Lutero", comentó el portavoz del Vaticano, Greg Burke, al recalcar la importancia histórica de la visita.



El pontífice argentino, que quiere pasar a la historia por ser el gran defensor del diálogo entre las religiones, mantiene buenas relaciones desde que era arzobispo de Buenos Aires con líderes judíos, protestantes y musulmanes.



Francisco hablará en español durante su breve permanencia en Suecia, país con nueve millones de habitantes, de los cuales el 1,2% de la población es católica, siendo la mayoría luterana o atea.



Bajo el lema "Juntos en la esperanza", Francisco llegará a Suecia el lunes 31 y regresará el 1 de noviembre a Roma.



Durante su estadía se entrevistará con los miembros de la familia real, con el primer ministro y con los representantes de la Federación Luterana Mundial.



"La participación del papa es un hecho sensacional", comentó el pastor alemán Theodor Dieter, director del Instituto de Investigación Ecuménica, con sede de Estrasburgo y experto en teología luterana.



"No hay que olvidar que Lutero describió al papa como el anticristo y criticó muy severamente a la iglesia católica romana", recuerda el renombrado teólogo.



El viaje del pontífice para conmemorar uno de los momentos más difíciles de la historia católica, suscita críticas entre los sectores más conservadores, que la consideran inadecuada.



"No vamos celebrar tanto los 500 años de la reforma protestante, como los 50 años del comienzo del diálogo entre luteranos y católicos", explicó el cardenal Kurt Koch al ilustrar ante la prensa las varias etapas de la visita.



"Lutero no quería dividir la Iglesia. No quería crear dos iglesias. Quería reformar la Iglesia Católica, pero en aquel momento no era posible, y dio lugar a la división de los cristianos y ha terribles guerras de religión", resumió el purpurado.



Tras casi cinco siglos de divisiones, las dos iglesias han evolucionado en forma diferente y el papa argentino estará rodeado en Suecia por mujeres obispos, algo que la iglesia católica rechaza tajantemente.



Además del diálogo interreligioso, Francisco aprovechará para lanzar desde el estadio Malmö un nuevo pedido de solidaridad con los refugiados y por la paz, dos temas que unen a católicos y protestantes.



Entre los invitados a narrar el propio testimonio en el estadio figura el religioso colombiano Hector Fabio Henao, quien hablará del proceso de paz en Colombia, así como el Obispo de Alepo, la ciudad siria que sufre constantes bombardeos.



"Creo que el mundo necesita un gesto de unidad de los cristianos. Un gesto que diga que los cristianos apuestan por la paz. Ya no hay más guerras entre nosotros. El mundo necesita un gesto que diga que la paz es posible", comentó Jens-Martin Kruse, pastor luterano residente en Roma.