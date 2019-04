Por: Redacción Digital BLU Radio

Un polémico triángulo amoroso está en el ojo de la prensa mexicana tras conocerse que Martín Rodríguez, jugador de Pumas, se tatuó la foto de su exnovia, Alejandra Valdés, quien posteriormente terminaría la relación sentimental por, aparentemente, serle infiel con un futbolista de Cruz Azul.



Varios medios de comunicación mexicanos dieron a conocer la historia del volante de Pumas que se tatúo hace unos meses la cara de su expareja y con quien terminó la relación recientemente.







Alejandra Valdés eliminó todas las fotos que tenía con su exnovio en las redes sociales, además confirmó que la relación se terminó. Sin embargo, tras la información de una aparente infidelidad, la modelo chilena escribió en sus Instagram que no le había sido infiel a Martín Rodríguez.



“Cómo podría haberle sido infiel a mi ex, jamás en mi vida lo he hecho y nunca lo haría. Me amo tanto, soy una mujer demasiado valiosa, no me haría ese daño tan feo, y menos por una persona que amaba”, escribió la modelo.







Además, tras los rumores sobre un romance con el jugador juvenil de Cruz Azul, Luciano Bocco, Valdés aseguró que él es un “hermano en Cristo”.



“Es mi hermano en Cristo y amigo, lo respeto mucho a él y a su novia”, dijo la modelo, al mismo tiempo que compartió una imagen con el juvenil en la que se les ve leyendo una biblia.