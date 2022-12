Al parecer la idea de Trump de comprar a Groenlandia no es una broma. En días pasados, a través de su Twitter, el mandatario expresó su opinión de adquirir a la isla más grande del mundo, a lo que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, expresó su negativa rotunda a la propuesta.

"Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", señaló ella, tras lo cual el presidente Trump canceló una visita de Estado a ese país, programada para el 2 de septiembre. De hecho, expresó que la razón de dicho desplante fue tal negativa.

Pero, ¿para qué quiere Trump comprar a Groenlandia? Al parecer hay una mezcla de razones, entre estratégicas para Estados Unidos, como comerciales y privadas para el negocio inmobiliario. En primer lugar, Groenlandia es rica en recursos naturales como oro, petróleo, gas, diamantes, uranio, zinc y plomo, todos ellos sin explotar, pues su principal actividad económica es la pesca.

De otro lado, se trata de un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados, de los cuales Trump señaló que serían ideales para iniciar proyectos inmobiliarios.

Pero también es de interés táctico militar. En Groeanlandia opera una base militar estadounidense, la más septentrional que posee ese país, la cual le permite tener observación estratégica de pruebas balísticas de misiles de otros países, al estar ubicada en el Ártico, territorio de amplio interés por el dominio ruso y chino de la zona.

Otra posible razón es la importancia que a futuro puede representar Groenlandia como paso marítimo, esto como consecuencia del paulatino deshielo de la zona por cuenta del cambio climático, advertido por expertos ambientalistas. Al respecto, científicos han señalado que el hielo en esa zona se está derritiendo cuatro veces más rápido que en 2003, cuando se vivió allí un pico de calor.

Como dato curioso: no es la primera que vez que Estados Unidos ofrece a Dinamarca comprarle este territorio autónomo. Harry Truman en 1946 ofreció 100 millones de dólares en oro (unos 1.300 millones de dólares actuales) por la Isla.