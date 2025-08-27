Pareja fue asesinada en Perú mientras almorzaban en un famoso restaurante colombiano

Un nuevo y aterrador hecho de violencia sacudió San Martín de Porres el pasado 15 de agosto, cuando una pareja fue acribillada dentro del restaurante El Rinconcito Colombiano, ubicado en la cuadra 30 de la avenida Universitaria, en el límite con Los Olivos. El ataque, ocurrido aproximadamente a las 3:30 p.m., dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida.

Según los reportes, los agresores llegaron al lugar en dos motocicletas y eran al menos cuatro delincuentes. Uno de ellos ingresó al local con casco y otro incluso con una mochila de delivery, lo que les permitió pasar desapercibidos antes de desatar la balacera indiscriminada.

Testigos y vecinos reportaron haber escuchado múltiples disparos, generando pánico entre los comensales y transeúntes. En la escena del crimen, los peritos contabilizaron más de 30 casquillos de bala, tanto dentro como fuera del restaurante, sugiriendo el uso de varias armas de fuego.

La víctima mortal falleció en el mismo establecimiento. La mujer que lo acompañaba, identificada preliminarmente como su hermana y de nacionalidad extranjera, fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia con heridas de bala. Se ha mencionado que el joven fallecido era, al parecer, de Armenia.

Según medios locales, agentes de la Policía Nacional, incluyendo la unidad especializada Los Halcones y la comisaría de Sol de Oro, acordonaron el área para realizar las primeras diligencias. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento del ataque, y los videos ya están en manos de los detectives del Depincri San Martín de Porres, quienes están a cargo de la investigación.

Hasta el momento, la policía no ha precisado el móvil del ataque, aunque la hipótesis principal es que se trató de un ataque dirigido. Residentes de la zona expresaron su profunda preocupación por la creciente inseguridad, destacando que la avenida Universitaria es una vía habitual para familias y niños, aumentando el riesgo de balas perdidas. Testimonios adicionales señalaron que El Rinconcito Colombiano es frecuentado por visitantes extranjeros y conocido por su ambiente con música a alto volumen y consumo de licor.