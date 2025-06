¿Pedro Sánchez ha influido en el contenido del diario El País?

La independencia de los medios de comunicación en España atraviesa un momento crítico. En una entrevista con Blu Radio, José Manuel Calvo, exdirector adjunto del diario 'El País', uno de los más importantes del mundo, habló sobre el creciente control político sobre los medios.

Calvo explicó la situación del periódico desde que Pedro Sánchez llegó al poder: “Fue una doble crisis: primero la del Gobierno, y luego la del periódico. En cuestión de días, siete personas de la dirección fuimos despedidas de manera abrupta. Nunca antes había pasado en El País”, indicó.

El periodista señaló que desde entonces, El País se ha alineado de forma sistemática con la ideología del Gobierno, dejando de lado su deber de fiscalización.

“No ha publicado ninguna de las investigaciones que derivaron en la dimisión de dos altos cargos del PSE por corrupción”, aseguró.

José Manuel Calvo, exdirector adjunto del diario 'El País'

Según él, tampoco han cubierto con profundidad otros escándalos que involucran al círculo íntimo del presidente, como la investigación a su esposa por tráfico de influencias o los señalamientos judiciales contra su hermano.

Además, profundizó en el fenómeno del “activismo dentro del periodismo”, un comportamiento que según él, se ha intensificado en El País con el argumento de frenar a la derecha.

“Algunos colegas están convencidos de que si cae Pedro Sánchez, España será gobernada por la ultraderecha. Y por eso justifican no hacer su trabajo con objetividad”, denunció.

Recordó que Sánchez no ha ganado ninguna de las dos últimas elecciones generales y que su permanencia en el poder se debe a complejas alianzas con partidos nacionalistas y de extrema izquierda: “Eso es legal, pero no es asunto de los periodistas. Nuestro deber es con los ciudadanos, no con los gobiernos”.

El experto se refirió al debilitamiento de la prensa independiente en España, que ha generado grandes preocupaciones en la comunidad internacional. “Un medio que pierde su independencia es un medio que pierde a sus lectores”, concluyó Calvo.

