Peña Nieto advierte que México no pagará por el muro anunciado por Trump

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto lamentó este miércoles el decreto firmado por su homólogo estadounidense Donald Trump de construir un muro fronterizo, el cual reiteró que no será pagado por México, en tanto se comprometió a defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.



"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde años lejos de unirnos, nos divide (...). Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", dijo Peña Nieto en un mensaje transmitido en su cuenta de Twitter.



Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su decisión de autorizar la construcción de un muro en la línea divisoria con México, afirmando que "una nación sin fronteras no es una nación".



"El secretario de Seguridad Interna, trabajando en conjunto conmigo y mi equipo, comenzará de inmediato la construcción de un muro en la frontera. Lo necesitamos mucho", dijo el mandatario.



El presidente de Estados Unidos aseguró que, a partir de ahora, su país "recuperará sus fronteras" y pondrá freno al "aumento sin precedentes de la inmigración ilegal procedente de Centroamérica, que está dañando tanto a Estados Unidos como a México".



Además, hizo énfasis en que "una nación sin fronteras no es una nación".



Finalmente, anunció que habrá 5.000 oficiales más patrullando la frontera y aumentarán el número de oficinas de migración.