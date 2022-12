Pensaba en los secuestros de 7 años en Colombia: español liberado en Siria

“Uno se acostumbra bastante pronto a la libertad, a lo bueno, hay que estar expectante de cómo va a responder la cabeza y el cuerpo, hemos podido comer, ha habido algunos días muy difíciles, con ganas de seguir delante de seguir hablando del conflicto de Siria”, dijo Satre.

Explicó que fue secuestrado por Al Qaeda, y aseguró que este grupo es similar al Estado Islámico, sin embrago, indicó que aunque no les cortaron la cabeza, pronto integraran estas actuaciones a su forma de operar.

“Al Qaeda, es importante recordar que de ahí viene Dash, realmente son de la misma calaña, es verdad que no nos han cortado la cabeza como lo hace el Estado Islámico, pero en cualquier momento lo empiezan a hacer, obedece a estrategias, el Estado Islámico viene de Al Qaeda, son los mismo que tumbaron las torres gemelas, principales grupos del mundo, son sanguinarios y maltratadores”, indicó.

Sastre, quien realiza cubrimiento sobre los conflictos en el mundo, se encontraba realizando un trabajo especial sobre la labor de los Cascos Blancos, grupo de socorristas que se encarga de encontrar sobrevivientes en medio de los constantes bombardeos que se viven en Alepo.

Para sobrevivir, Sastre, quien ha realizado varios reportajes sobre el conflicto en Colombia, aseguró que una forma de darse fuerza en un momento tan difícil, era comparar su situación con los secuestros largos secuestros que se dieron en Colombia.

“Yo perdí la esperanza después de 10 meses, pero cubro el tema de Colombia y pensaba en los secuestros que han durado 7 años en Colombia, trataba de no venirme abajo y el caso colombiano me afecta mucho porque lo conozco, pensaba que podría darse una muerte pero no una situación de un cautiverio tan largo”, aseguró el periodista.