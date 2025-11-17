En vivo
Personas armadas acaban con vida de un profesor y secuestran a 25 alumnas al interior de un colegio

Personas armadas acaban con vida de un profesor y secuestran a 25 alumnas al interior de un colegio

Los atacantes, que portaban armamento sofisticado, irrumpieron en la escuela y abrieron fuego al entrar por la fuerza.

Estudiante referencia
Foto: Pexels.
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

