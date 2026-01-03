Petro ordena despliegue en frontera con Venezuela en caso de "entrada masiva de refugiados"

El presidente Gustavo Petro lanzó una alerta de alcance internacional tras la compleja situación que se registra en territorio venezolano. A través de su cuenta oficial en X, el mandatario colombiano denunció que Caracas estaría siendo blanco de ataques aéreos, hechos que calificó como una emergencia grave que requiere atención y seguimiento por parte de la comunidad internacional.

La reacción del jefe de Estado se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que fuerzas estadounidenses habrían capturado a Nicolás Maduro tras una operación militar de gran escala. La información se conoció horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aviones de combate sobre la capital venezolana, episodios que el propio Maduro denunció como una agresión directa contra la soberanía de su país.

Ante este escenario, Gustavo Petro convocó de manera inmediata un consejo de seguridad nacional e informó que Colombia activará toda la capacidad asistencial necesaria en caso de una eventual llegada masiva de refugiados venezolanos. De igual forma, aseguró que la embajada de Colombia en Venezuela permanece activa y disponible para atender las llamadas de asistencia de los colombianos que se encuentren en el vecino país, en medio de la tensión que se vive.

Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am.



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Gobierno colombiano rechaza agresión a Venezuela y llama al diálogo

El presidente Petro rechazó de manera enfática cualquier tipo de agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina, insistiendo en que las salidas militares solo profundizan las crisis regionales. En su mensaje, reiteró la importancia del respeto al derecho internacional y a los principios que rigen las relaciones entre los Estados.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X, marcando la posición oficial del Gobierno frente a los hechos denunciados.

En la misma línea, el jefe de Estado hizo un llamado directo al pueblo venezolano para que busque caminos de diálogo civil y de unidad nacional que permitan proteger su soberanía y evitar una mayor escalada del conflicto. “Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, concluyó Petro, subrayando que Colombia seguirá apostándole a una salida pacífica y concertada ante la crisis que atraviesa la región.

