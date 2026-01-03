En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Petro ordena despliegue en frontera con Venezuela en caso de "entrada masiva de refugiados"

Petro ordena despliegue en frontera con Venezuela en caso de "entrada masiva de refugiados"

El presidente Gustavo Petro alertó sobre ataques aéreos en Caracas, rechazó cualquier agresión a Venezuela y pidió diálogo ante la crisis regional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad