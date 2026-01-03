"Han atacado a Venezuela; bombardean con misiles": presidente Petro

El presidente Gustavo Petro lanzó una alerta global ante la grave situación que se registra en territorio venezolano. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario denunció que Caracas está siendo blanco de ataques aéreos, calificando el hecho como una emergencia que requiere la atención de toda la comunidad internacional.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela”, escribió el jefe de Estado, confirmando que la ofensiva sobre la capital del país vecino incluye el uso de armamento de alta potencia. “Bombardean con misiles”, añadió en su publicación.

Ante la escalada del conflicto y el reporte de explosiones en puntos estratégicos de Caracas, Petro solicitó que las principales instancias diplomáticas del continente y el mundo se activen de forma inmediata para abordar la crisis. Según el mandatario, la gravedad de los ataques obliga a una respuesta coordinada que evite una catástrofe mayor en la región.

“Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, sentenció el presidente colombiano, quien ha insistido en la necesidad de soluciones diplomáticas frente a las tensiones políticas en Venezuela.



Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "están contados".

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.