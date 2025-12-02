En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Piden retirar nacionalidad a 5 opositores que acusan de "robo" de Citgo, filial de Pdvsa en EE.UU

Piden retirar nacionalidad a 5 opositores que acusan de "robo" de Citgo, filial de Pdvsa en EE.UU

La petición la hizo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, contra Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera, Horacio Medina y el abogado José Ignacio Hernández, tras mencionar el "deber de resguardar la soberanía" y "los intereses de la nación".

Publicidad

Publicidad

Publicidad