En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Planeaba construir una piscina, pero un increíble hallazgo en su jardín cambió sus planes

Planeaba construir una piscina, pero un increíble hallazgo en su jardín cambió sus planes

Mientras cavaba en su jardín para construir una piscina, un hombre francés hizo un hallazgo que dejó sin palabras a las autoridades locales.

Planeaba construir una piscina, pero un increíble hallazgo en su jardín cambió sus planes
Lo que encontró lo dejó sin palabras.
Foto: Freepik
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad