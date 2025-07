Alquiló un Airbnb y lo que encontró al llegar fue impactante: "Sin palabras”

Un impresionante caso se ha hecho viral en redes sociales en Colombia. El protagonista es Franko Bos, un creador de contenido extranjero que viajó al país con el fin de conocer y descansar, pero terminó con una experiencia de no creer.

En los últimos años, el alquiler de Airbnb ha tomado fuerza, por eso al hombre le apreció la mejor forma de conseguir un hospedaje ideal; sin embargo, terminó siendo una anécdota inolvidable.

El video del músico y diseñador gráfico, quien compartió su historia a través de su cuenta de TikTok, ya acumula miles de reproducciones. “Lean bien antes de reservar”, fue el mensaje del video.

Bos explicó que había elegido el lugar por su aparente ambiente tranquilo y la promesa de desconexión, pero al llegar y recorrer el apartamento, notó que una habitación que no aparecía en las fotos era en realidad una capilla.

Con imágenes religiosas, un altar y sillas de oración, el lugar parecía listo para una misa más que para unas vacaciones: "Yo venía buscando paz… pero no sabía que era paz espiritual", dijo.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y respondieron con comentarios como: “Dormiste con el Espíritu Santo” y “Es para que no tengas excusa de no ir a misa”.

Esta situación puso sobre la mesa la falta de claridad en los anuncios de Airbnb y otras plataformas similares. Por eso usuarios señalaron que los detalles importantes pueden estar ocultos en descripciones largas o poco específicas, que muchos no leen con detenimiento.

A pesar de ello, Bos no permitió que el incidente arruinara su viaje. En publicaciones posteriores mostró que siguió con sus planes en Colombia como actividades extremas y recorridos por paisajes naturales del país.