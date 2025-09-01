Policía atacó a su expareja frente a sus amigos presuntamente por celos: autoridades investigan

Un terrible caso de violencia de género ha conmocionado a la comunidad internacional. Un policía militar, identificado como Ednei, se encuentra siendo investigado por tentativa de feminicidio de su exnovia, Márcia Fernanda, de 36 años.

Los hechos se registraron en la madrugada de este lunes, 1 de septiembre de 2025, en Brasil, durante una discusión familiar. En el violento ataque, una segunda mujer, de 47 años, también resultó herida por los disparos.

Las investigaciones preliminares de la Policía indican que el motivo del crimen fue que el agente no aceptaba que la joven hubiera terminado la relación, aproximadamente un mes antes, lo que desencadenó en una crisis de celos.

Videos grabados por testigos, y posteriormente difundidos en redes sociales, muestran el momento en que Ednei, armado, persiguió a Márcia Fernanda alrededor de un vehículo en plena calle, para luego dispararle y dejarla caer al suelo.

Posteriormente, apuntó su arma hacia la casa, donde se encontraban otros familiares y amigos de la mujer, hiriendo a la suegra del propietario en el brazo y el abdomen.

Este es el video

Tras el ataque, el policía intentó invadir la vivienda sin éxito, antes de emprender la huida. Durante su escape, fue sorprendido por policías, sin embargo, a pesar pedir que soltara el arma, el sospechoso se negó argumentado ser policía, y se montó en una moto y huyó, desencadenando un intercambio de disparos en plena calle.

Ambas víctimas fueron trasladadas a hospitales. Márcia Fernanda fue sometida a cirugía y se encuentra estable, mientras que la otra mujer está a la espera de un procedimiento quirúrgico y también se reporta fuera de peligro.

La Policía Militar del Amazonas ha rechazado la conducta del hombre. Mientras tanto, la comunidad exige medidas de seguridad y una pena ejemplar teniendo en cuenta las crecientes cifras de violencia contra las mujeres en Latinoamérica.