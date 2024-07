Políticos latinoamericanos reaccionan a resultados de elecciones en Venezuela

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela confirmara la reelección de Nicolás Maduro con el 51.2 % de los votos tras el conteo, por lo menos, del 80 % de las mesas en todo el territorio, varios mandatarios de Latinoamérica se pronunciaron y negaron los resultados al considerarlos un “fraude” contra la democracia.

En Colombia, los primeros en pronunciarse fueron Iván Duque, Fico Gutiérrez, Andrés Pastrana, María Fernanda Cabal y Bruce Mac Master que se quejaron de los resultados y la tildaron de un robo histórico contra la democracia: “Han cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el apoyo del pueblo venezolano”, dijeron.

Por otro lado, desde Perú, su canciller, aseguró que no aceptarán estos resultados ni considerarán a Maduro como ganador de estos resultados: "Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela”, dijo.

Asimismo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que el país no aceptará los resultados que “son imposibles de creer” y exigió total transparencia de las actas, procesos y demás para dar cuenta de la veracidad de estos resultados que hasta no ser verificados no serán reales.

Incluso, el dueño de X, Elon Musk, se pronunció sobre este hecho y nombro de “dictador” a Maduro también negando el triunfo en Venezuela, además, compartiendo diferentes opiniones, como la del presidente de Argentina, Javier Milei, que destacó la voluntad del pueblo venezolano de intentar tumbar el poder que se ha perpetuado en este país desde hace años: “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, puntualizó.

"Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas", puntualizó Antony Blinken desde Estados Unidos, esperando que “sea transparente” el pronunciamiento del CNE de Venezuela.

