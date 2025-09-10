Polonia derriba drones rusos: denuncia violación de su espacio aéreo y provocación a gran escala

Varsovia y sus aliados denunciaron este miércoles como una "provocación sin precedentes" la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN.

Ni los drones, disparados durante un ataque ruso a Ucrania, ni su derribo por las fuerzas polacas y de la OTAN causaron víctimas, precisó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Las autoridades de Polonia, país miembro de la UE y la OTAN y apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, dijeron haber identificado en su espacio aéreo más de diez "objetos hostiles", la madrugada de este miércoles.

"Se identificaron 19 violaciones" del espacio aéreo, y "actualmente hemos confirmado que tres drones fueron abatidos", precisó Tusk ante el Parlamento, matizando que el balance es provisional.

"Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN", señaló la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, en X.

El ejército polaco dio las gracias a la aviación de Países Bajos, otro país integrante de la OTAN, por su "apoyo". El gobierno neerlandés confirmó haber participado con aviones F-35 en el derribo de los drones rusos en Polonia.

Varsovia pidió además a la OTAN activar el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada".

La cancillería polaca convocó igualmente al encargado de negocios ruso, Andrei Ordash. Este indicó a la agencia de noticias RIA Novosti que Varsovia aún no presentó pruebas de que los drones derribados venían de Rusia.



- Ejercicios militares -

El centro de mando de las fuerzas armadas de Polonia había indicado horas antes que su espacio aéreo "fue violado repetidamente por drones" durante "el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano".

El incidente paralizó durante varias horas el aeropuerto Chopin de Varsovia, y otros tres de menor importancia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que lo ocurrido en Polonia fue "deliberado". Según el, al menos ocho drones rusos "se dirigieron a Polonia". En simultáneo, Moscú disparó 458 drones y misiles contra Ucrania, según el ejército de este país.

Bielorrusia dijo también haber abatido este miércoles en su territorio varios drones que "habían perdido su trayectoria", pero no precisó si venían de Rusia o de Ucrania.

La incursión de aparatos no tripulados, calificada de "provocación a gran escala" por el primer ministro Tusk, se produjo poco antes de unos ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, llamados Zapad-2025 y programados del 12 al 16 de septiembre.

Bielorrusia es un aliado clave de Rusia, y prestó su territorio para que Moscú lanzara en febrero de 2022 la invasión de Ucrania.

Varsovia decretó el cierre de su frontera con Bielorrusia a partir del jueves, y anunció en respuesta a las maniobras Zapad unos ejercicios militares en su territorio, con la participación de 30.000 soldados propios y de países aliados.



- Operación "deliberada" -

Las reacciones de los aliados de Ucrania no se hicieron esperar.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que la UE defenderá "cada centímetro cuadrado" de su territorio, y fustigó una "violación insensata y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa por parte de más de 10 drones rusos Shahid".

La jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas, dijo que según "las indicaciones", la incursión de drones rusos en Polonia fue "intencional". El presidente francés, Emmanuel Macron, urgió a Rusia a abandonar lo que calificó de "huida hacia adelante".

Varsovia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev desde el inicio de la invasión rusa hace tres años y medio: acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.

El martes, el recién elegido presidente nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, advirtió que el mandatario ruso Vladimir Putin está dispuesto a "invadir también otros países" tras su guerra en Ucrania.

En agosto, Varsovia envió una nota de protesta a Moscú tras la caída y explosión de un dron en el este del país, en la que calificó el incidente de "provocación deliberada".

En 2023, un misil ruso atravesó el espacio aéreo polaco sobrevolando su frontera con Ucrania.

En noviembre del año anterior, un proyectil de la defensa antiaérea ucraniana cayó sobre la localidad polaca de Przewodow, cerca de la frontera, causando la muerte de dos civiles.