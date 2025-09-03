Portugal decreta día de luto nacional tras mortal accidente con funicular en Lisboa

El Gobierno de Portugal decretó un día de luto nacional por la "tragedia" del accidente de este miércoles en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), que dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, tras descarrilar el turístico funicular del centro de Lisboa.

A través de una nota publicada en su página web, el Ejecutivo luso informó de que ha declarado luto nacional para mañana 4 de septiembre.

Además, el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, canceló su agenda prevista para mañana a excepción de una videoconferencia con los líderes de la Coalición de Buena Voluntad sobre Ucrania y la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Grave accidente en Lisboa, Portugal Foto: AFP

Previamente, el Gobierno afirmó que se llevarán a cabo "las investigaciones necesarias" para esclarecer las causas del accidente, y expresó su "profunda consternación y solidaridad" con las víctimas y sus familias.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

Los bomberos recibieron la primera alerta a las 8:08 de la tarde, hora local (17.08 hora GMT), tras lo que se desplegó un fuerte dispositivo policial en la céntrica zona, con numerosas ambulancias y camiones de bomberos.