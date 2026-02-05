En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Presidenta de Venezuela se reúne con directivos de petroleras Repsol y Maurel & Prom

Presidenta de Venezuela se reúne con directivos de petroleras Repsol y Maurel & Prom

Venezuela aprobó bajo presión de Estados Unidos una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera

Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Abogada, diplomática y vicepresidenta de Venezuela
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad