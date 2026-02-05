Presidenta de Venezuela se reúne con directivos de petroleras Repsol y Maurel & Prom

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez se reunió el miércoles con directivos de la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, que operan en el país bajo restricciones por las sanciones de Estados Unidos, informó la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Venezuela aprobó bajo presión de Estados Unidos una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump afirma que administra la comercialización de crudo venezolano.

El petróleo venezolano está embargado por Estados Unidos desde 2019 pero, tras la aprobación de la reforma, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias que flexibilizan las sanciones.

Las reuniones se concretaron "en aras de seguir afianzando la soberanía energética" y con el objetivo de "consolidar alianzas estratégicas" que potencien la producción, según publicaciones de Pdvsa en Telegram.



Rodríguez, que asumió el poder tras la caída el 3 de enero del mandatario Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses, no hizo declaraciones sobre la reunión, en la que también participó el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.

Repsol y Maurel & Prom operan desde hace años en Venezuela a través de "empresas mixtas", un modelo de propiedad compartida donde el Estado venezolano es accionista mayoritario.

Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo. En 2025 llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300.000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.

La ley es una reforma a un texto de 2006 y ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos. Analistas estiman que la producción incremente progresivamente bajo este nuevo marco jurídico.