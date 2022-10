Presidente del Parlamento no asiste al Consejo de Defensa convocado por Maduro

Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que si bien recibió la carta de invitación, no se puede dejar a un lado el golpe de Estado que se cometió en Venezuela.



"Y que no puede ser Maduro que pretenda ahora componer y decir que va a resolver cuando fue él quien originó el golpe de Estado; Maduro está fuera de la Constitución, pero no ayer, sino que tiene meses fuera de la Constitución", enfatizó Borges.



Borges además dijo que no es posible que el presidente Maduro mienta al afirmar que no sabía nada de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.



Agregó que el jefe de Estado es responsable de lo que ocurre "y el mundo entero está claro qué hay un golpe de Estado y no podemos aceptar invitaciones del que dio el golpe de Estado ahora pretenda acomodar la crisis que generó".



Finalmente, acotó que la invitación es solo con la finalidad de generar una fotografía.