Profesor fue despedido por comentario machista en plena clase virtual en México

Por un comentario machista en plena clase virtual fue despedido un profesor en México. En el caso, el docente justificó, ante sus alumnos, una noticia en la que un hombre apuñaló a su esposa únicamente, al parecer, por que esta no sabría cocinar.

"Yo no sé, si no saben cocinar para qué se casan. Llega uno con hambre y da coraje, que no tengan cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse", habría dicho el docente.

Un profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aseguró que una mujer fue asesinada a puñaladas por su esposo porque había quemado la cena, por lo que recomendó a sus alumnas que aprendan a cocinar antes de casarse. pic.twitter.com/0UEjrsOREe — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 30, 2021

“¿Qué no sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas?”, habría replicado, inmediatamente, una de las alumnas presentes en la clase que después fue colgada por las mismas alumnas en redes sociales.