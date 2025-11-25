En vivo
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Mundo  / Prohíben la entrada a activista ambiental en reconocida ciudad: esta es la insólita razón

Prohíben la entrada a activista ambiental en reconocida ciudad: esta es la insólita razón

Una activista decidió verter un tinte en el canal de Venecia "a modo de protesta" por la crisis climática mientras se realizaba la Conferencia COP 30 en Brasil, que trata temas de cambio climático, pero su acto trajo fuertes consecuencias.

Dura sanción para activista que puso tinte verde en Canal de Venecia
La activista se encontraba realizando una protesta junto con docenas de miembros de un movimiento social.
Fotos: AFP
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

