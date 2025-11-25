Prohíben la entrada a activista ambiental en reconocida ciudad: esta es la insólita razón

Activistas climáticos tiñeron de verde el Gran Canal de Venecia el pasado sábado, 22 de noviembre, mientras que los países que participan en la COP30 en Brasil luchan por ponerse de acuerdo sobre la crucial cuestión de la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

El movimiento Extinction Rebellion, una organización de Reino Unido que busca presionar a los gobiernos para que actúen con urgencia frente a la crisis climática, afirmó que sus activistas liberaron un tinte ambientalmente inofensivo en canales, ríos, lagos y fuentes de un total de diez ciudades italianas para resaltar "los efectos masivos del colapso climático".

Activistas llenaron con tinte verde el Gran Canal de Venecia Foto: AFP

El tinte verde también fue vertido en el río Po en Turín, el río Reno en Bolonia, el río Tara en Tarento, así como en fuentes de Padua y Génova, indicó el grupo activista.



¿Quién es la activista que puso tinte verde en el Canal de Venecia?

Greta Thunberg es una activista ambiental sueca muy reconocida por hacer protestas en la lucha por el cambio climático. Thunberg fue una de las activistas que viajó a Gaza para llevar ayuda humanitaria el pasado mes de junio, en medio de la criris de hambruna de Palestina por la guerra con Israel.

La activista sueca estuvo presente en la protesta "Stop Ecocide" en Venecia, donde los manifestantes, vestidos completamente de rojo con velos sobre el rostro, caminaron lentamente entre curiosos grupos de turistas.



Greta Thunberg, activista ambiental. Foto: AFP

¿Cuál fue el castigo a la activista que arrojó tinta al Canal de Venecia?

Según lo confirmado por medios internacionales, Greta Thunberg fue expulsada de Venecia junto con una prohibición temporal de ingresar a la ciudad durante dos días. Además, la activista fue multada con 150 € euros, lo que en peso colombiano equivale a $ 650.000 pesos.

Estos actos fueron condenados por la justicia italiana como "vandálicos" que comprometen el bienestar del canal y la ciudad. Además de Thunberg, decenas de activistas recibieron el mismo castigo por su participación en los hechos.