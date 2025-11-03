Protestas e indignación por asesinato de alcalde en México; hay videos

La indignación nacional en México ha escalado tras el brutal asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, el alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán. El crimen ocurrió en un momento de celebración, frente a decenas de personas que participaban en una festividad tradicional del Día de Muertos.

Ante este vil crimen, cientos de ciudadanos han salido a las calles, exigiendo justicia y solicitando al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que mejore de manera urgente las garantías de seguridad en todo el país.

La gran indignación generada por este crimen no se limita a Michoacán, sino que es un sentir nacional que refleja la difícil situación de seguridad que atraviesa México. De acuerdo con el informe de Noticias Caracol, tan solo entre enero y mayo de este año, 112 políticos fueron asesinados en el país. Los manifestantes, enfurecidos, han dirigido su ira hacia las autoridades estatales, responsabilizándolas por el clima de violencia que permitió el ataque contra Manzo.

Cientos de ciudadanos se congregaron y lograron llegar hasta el Palacio de Gobierno del estado de Michoacán. En un acto de protesta contundente, los manifestantes consiguieron irrumpir en la sede estatal. De hecho, exigieron la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, a quien responsabilizaron directamente por la muerte del alcalde de Uruapan.



¿Qué le pasó al alcalde Manzo?

El mandatario local, de 40 años, se encontraba inaugurando el festival de luces de su ciudad, una tradición en el marco de la festividad, cuando un sicario de disparó en siete ocasiones. El autor de este crimen fue dado de baja.

Se conocieron videos que mostraban sus últimos minutos de vida, en los que se le veía alegre y cargando a su pequeño hijo.

Durante su funeral, la viuda de Manzo ofreció sentidas palabras, prometiendo que el legado de su esposo no terminaría: "Te lo juro Carlos que no se termina por nuestros hijos, por ti, por mí, por todo lo que me platicabas que tenías ganas de hacer".

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se refirió públicamente a lo sucedido y prometió que su Gobierno encontrará a los responsables de lo ocurrido.