Aparecen nuevos videos de muerte de alcalde mexicano en fiestas municipales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán dio a conocer nuevos videos que arrojan luz sobre el asesinato del alcalde municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre.

Las imágenes, presentadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal Carlos Torres Piña, evidencian la planeación del crimen y confirman la participación directa de al menos dos personas. La investigación se sustenta en más de 40 dictámenes periciales.

La fiscalía de #Michoacán da a conocer vídeos del homicida material de Carlos Manzo.

Su salida del hotel en el centro de #Uruapan

La manera en que se acerca al alcalde y el momento del asesinato.



No se ha identificado aún al agresor. El fiscal Torres Piña dice que puede ser… pic.twitter.com/5laYpM76RG — carolina rocha m (@carolina_rocha_) November 3, 2025

Según los registros, el presunto asesino llegó al centro de Uruapan alrededor de las 16:00 horas y se instaló en un hotel cercano a la Plaza Morelos. Las cámaras de seguridad muestran que, antes del ataque, el sujeto compró diversos objetos y se cubrió con una sudadera blanca con capucha para ocultar su identidad.

El asesinato ocurrió cerca de las 20:10 horas, cuando el Festival de las Velas estaba por concluir. El agresor se infiltró entre la multitud y logró subir al jardín central de la plaza para pararse estratégicamente antes de abrir fuego.



Según los peritajes, el agresor realizó siete disparos. Tras el ataque, intentó escapar, pero fue neutralizado por miembros de seguridad. Además del homicidio del alcalde, dos personas resultaron heridas.

Las autoridades añadieron que el arma asegurada al agresor ha sido vinculada con al menos dos incidentes previos entre grupos delictivos que operan en la región, lo que indica relación con la violencia organizada al caso.

“Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo con toda claridad: no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solo materiales, sino también con quien ordenó esta ejecución”, afirmó Claudia Sheinbaum, presidenta de México.