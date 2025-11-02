Salen a la luz videos de momento en que acaban con la vida de alcalde de un municipio de México

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que uno de los presuntos homicidas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, murió abatido durante el ataque ocurrido el sábado en la noche, mientras que otros dos implicados fueron detenidos tras el operativo desplegado por las autoridades.

En un mensaje en redes sociales, el fiscal general Carlos Torres Piña detalló que el atentado ocurrió la noche del 1 de noviembre, poco después de que el presidente municipal concluyera un evento público.

“El día de hoy, primero de noviembre, al concluir un evento público, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue agredido a balazos, un hecho muy lamentable donde desafortunadamente perdió la vida”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el fiscal, los hechos se registraron alrededor de las 20:10 hora local (02:10 GMT del domingo). Durante el intercambio de disparos, uno de los agresores fue abatido en el lugar. “Se logró la incautación de un arma corta de calibre 9 milímetros, así como siete casquillos percutidos”, precisó Torres Piña.



Al revisar las pertenencias del atacante, no se halló identificación alguna, por lo que las autoridades trabajan para determinar su identidad. El alcalde, que había sido electo para el periodo 2024–2027, murió a las 20:50 horas en el hospital Fray Juan de San Miguel, a donde fue trasladado tras el ataque.

Videos del momento del ataque

En videos difundidos por ciudadanos en redes sociales se puede observar el momento en que el sujeto fue atacado en la plaza principal de Uruapan, conocida como Pérgola Municipal, donde convivía con cientos de uruapenses, entre ellos varios niños, en el tradicional encendido del Festival de Velas.

Publicidad

En el hecho también fue herido el regidor Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro. Torres Piña confirmó además la detención de dos personas más presuntamente vinculadas con el homicidio.

“Dentro de las diferentes indagaciones que se tienen hay la detención de dos personas más que probablemente participaron en los hechos”, informó. El fiscal aseguró que el Ministerio Público, junto con las áreas de homicidios y delitos de alto impacto, ya realiza las investigaciones correspondientes en Uruapan.

Publicidad

“Vamos a estar trabajando coordinadamente con las diferentes autoridades como lo estamos realizando hasta este momento (...) para darle seguimiento a las investigaciones y esclarecer lo más pronto posible este lamentable hecho”, afirmó Torres Piña.

Tras el crimen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a una reunión extraordinaria la mañana de este domingo a su gabinete de seguridad, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa (Defensa), Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan “el del Sombrero”.

Durante este 2025, Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a la presidenta Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios.