Así fueron los últimos momentos de alcalde mexicano que perdió la vida en fiestas municipales

La noche del 1 de noviembre, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado en una emboscada cuando salía de un evento público. El ataque armado se registró hacia las 8:10 de la noche, y según las primeras versiones, ocurrió pocos minutos después de que el mandatario compartiera con su familia en el lugar.

El exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, difundió en redes sociales la última imagen del alcalde con vida. “Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque”, escribió.

La foto, tomada apenas minutos antes del atentado, se convirtió en símbolo de la tragedia que sacudió al municipio.

A pesar de que Manzo contaba con un esquema de seguridad reforzado, incluido un grupo de 14 elementos de la Guardia Nacional y personal de la Policía Municipal, los agresores lograron su cometido. En el ataque también resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro. El alcalde fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció a las 8:50 p.m.



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) condenó el crimen y aseguró que “no habrá impunidad” y que las investigaciones llegarán “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer el “acto cobarde”.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), uno de los presuntos atacantes fue abatido durante el operativo de reacción, en el que se incautó un arma corta calibre 9 milímetros y se hallaron siete casquillos percutidos. Además, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio.

Cabe resaltar que el alcalde había denunciado en reiteradas ocasiones la falta de apoyo federal y exigía mayor presencia del Estado para enfrentar al crimen organizado.

“Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo con toda claridad: no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solo materiales, sino también con quien ordenó esta ejecución”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.