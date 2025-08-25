¿Puede haber paz en Ucrania sin que entregue territorio a Rusia? Experto revela lo que está en juego

La posibilidad de un alto el fuego en Ucrania se desvanece con el paso de los días, mientras la guerra se acerca a su tercer año. Gustavo Aristegui, exembajador de España en la India y delegado de España en el grupo de trabajo de Medio Oriente del Comité Político de la OTAN, ofreció un profundo análisis de la situación, destacando la complejidad de un posible acuerdo de paz, las verdaderas motivaciones de Vladimir Putin y la preocupante trayectoria de Europa en el escenario global.

El Estancamiento en el Donbás y el Alto Costo para Rusia Desde la anexión ilegal de Crimea en 2014, donde Rusia ya mantenía su flota del Mar Negro, el conflicto ha visto la conquista rusa del 70 % del Donbás, abarcando las provincias de Donetsk, Lugansk, Járkov y Zaporiyia.

Sin embargo, la ambición de Rusia de asegurar la totalidad de este territorio se enfrenta a un obstáculo formidable. Según estudios "extraordinariamente fiables" del Royal United Services Institute (Rusi) del Reino Unido, Rusia necesitaría perder 4 millones de efectivos y tardaría 4 años para conquistar el 30% restante del Donbás. Aristegui describe esto como un "esfuerzo absolutamente excesivo" que podría, paradójicamente, favorecer un acuerdo de paz al llevar a una posición de estancamiento.



Paz vs. Rendición: La Postura de EE. UU. y el Papel de Trump

La clave para un eventual acuerdo de paz reside en evitar que se impongan condiciones que equivalgan a una rendición, una postura claramente articulada por el Secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que "la imposición de unas condiciones a una parte de la de la del acuerdo de la negociación no es un acuerdo de paz, es una rendición y eso no lo quiere Estados Unidos".

A pesar de promesas audaces del expresidente Trump de terminar la guerra en 24 o 48 horas, el embajador Aristegui subraya la prudencia necesaria con tales afirmaciones, citando ejemplos históricos de líderes que no cumplieron sus promesas. No obstante, el "ego del presidente Trump" podría jugar a favor de la paz, ya que "no va a permitir que no haya un acuerdo de paz antes de un tiempo prudencial".

Contrario a la percepción general, Ucrania se ha transformado en una "formidable máquina militar", la cual ha demostrado ser una fuerza armada convencional sin parangón en Europa, incluso superior a la turca en experiencia de combate directo.

Sus fuerzas aéreas, equipadas con aviones proporcionados por Europa (F-16, Mirage 2000, M29 occidentalizados), tienen una experiencia de combate real contra aviones rusos que ninguna otra fuerza aérea europea posee. Además, Ucrania produce drones "extraordinariamente letales", capaces de hundir barcos rusos en el Mar Negro. Recientemente, se anunció el inicio de su primer misil de crucero, el Flamingo, con un alcance de 3000 km.

A pesar de la actual cercanía entre China y Rusia, Aristegui advierte sobre una "rivalidad inevitable" a medio plazo entre ambas potencias, dadas sus inmensas fronteras comunes y la creciente población de origen chino en la Siberia oriental.

Además, un informe del FSB (Servicio Federal de Seguridad ruso) ha indicado a Putin que a Rusia "no le interesa acabar la guerra antes de enero del 26", estirando el conflicto hasta esa fecha que consideran "fundamental". La experiencia de Putin en el poder, su pasado como oficial de inteligencia y sus "capacidades de manipulación psicológica" lo posicionan de manera única frente a una "clase política mundial muy disminuida en sus capacidades y en su calidad".