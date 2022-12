“Puedo ser el médico de su familia”: médico atacado por Guardia venezolana

Galavis protagonizó una imagen viral en que se le ve durante una manifestación abrazado con un uniformado durante fuertes disturbios en Caracas.

Publicidad

“Tenemos una crisis penosa, humillante, dolorosa en nuestro país. La violencia está desatada a todo nivel, no tienen cómo manejar pacientes heridos de bala”, denunció Galavis.

Cuenta el oncólogo que durante las protestas el pasado lunes en Caracas marchaba junto a varios de sus colegas, pero fueron “retenidos y reprimidos, allí fui protagonista sin quererlo ni pretenderlo”.

Publicidad

“Fuimos unos 20 médicos, rodeados por bombas lacrimógenas, estábamos atrapados por ese cruce de bombas. Decidimos quedarnos parados y en un impulso humano, compasivo, fui a hablar con el responsable de la arremetida”, narró el médico.

Publicidad

Cuenta también que en ese momento le pidió que no los golpearan ni los agredieran y se dirigió al responsable de ese grupo.

“Hay mucho personal cubano no autorizado en la Guardia Nacional que dirige toda la campaña de agresión. Me consta que era un coronel de la Guardia venezolano. Me dijo que por favor me fuera con él, en ese momento lo abracé y le dije que no nos agredieran. Me reiteró que me quedara a su lado para no ser agredido”

Publicidad

“Yo puedo ser el médico tuyo y de tu familia, ¿por qué me agreden?”, le dijo Galavis, pero en ese momento se separó del uniformado y recibió el chorro a presión del agua: “Es una presión inhumana, cayeron más bombas lacrimógenas a mi alrededor, fui socorrido y pude escapar”.

Publicidad

“Él en ningún momento fue agresivo conmigo, pero posiblemente había alguien más al mando mientras estaban reprimiendo”, agregó.